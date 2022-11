Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Neymar et Messi, Campos prépare du lourd

Publié le 11 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Alors que Lionel Messi et Neymar en représente plus l'avenir du PSG à court terme, Luis Campos prépare le futur du secteur offensif du club de la capitale. Et dans cette optique, les noms de Joao Felix (Atlético de Madrid) et Endrick (Palmeiras) reviennent avec insistance ces derniers jours.

Bien que le trio d'attaque du PSG impressionne depuis le début de saison, son avenir est loin d'être garanti. Et pour cause, Neymar et Lionel Messi ne représentent plus le futur du PSG sur le long terme. Le Brésilien a été poussé au départ l'été dernier, tandis que l'Argentin voit son contrat s'achever en juin prochain. Luis Campos prépare donc leur succession.

Endrick, le crack que tout le monde s'arrache

Et afin de miser sur l'avenir, le PSG s'intéresse au crack brésilien Endrick qui affole le marché à seulement 16 ans. Et pour So Foot , l'attaquant de Palmeiras a d'ailleurs évoqué le PSG : « Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer ».

João Félix, la grosse opportunité