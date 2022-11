Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare du lourd pour cet énorme chantier

Publié le 10 novembre 2022 à 17h00

Arthur Montagne

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait s'activer sur le mercato afin de renforcer différents secteurs de jeu, notamment le milieu de terrain. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà étudiées à la fois pour le présent et l'avenir. Tour d'horizon des joueurs que Luis Campos pourrait tenter de recruter.

Pour son premier mercato au PSG, Luis Campos a lui-même reconnu avoir échoué à renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Par conséquent, dans les prochaines semaines, le conseiller sportif du club de la capitale va s'activer afin de faire mieux et pourrait à nouveau se concentrer sur un secteur de jeu précis à savoir le milieu de terrain. Et pour cause, avec son changement de système, Christophe Galtier évolue désormais avec trois milieux de terrain et alors que le trio Verratti-Vitinha-Fabian Ruiz se dessine, le PSG pourrait chercher à densifier la rotation à ce poste.

Gundogan et Kanté, les stars à 0€

Ainsi, plusieurs pistes sont étudiées, notamment avec des joueurs en fin de contrat, à l'image de N'Golo Kanté. Selon les informations du journaliste de Sport Bild Christian Falk, le PSG s'intéresse au milieu de terrain de Chelsea sera effectivement libre en fin de saison, mais il enchaîne les blessures, ce qui va le priver de la Coupe du monde, et n'a jamais fait preuve d'un grand intérêt pour le club parisien. Toujours en Premier League, le PSG s'intéresserait également à İlkay Gündoğan comme le révélait récemment Relevo . Le milieu de terrain allemand voit également son contrat prendre fin en juin prochain avec Manchester City.

EXCLU @le10sport : Le PSG se tient prêt pour Andrey Santos (Vasco de Gama)▶️ 5 clubs ont déjà dégainé, dont le Barça et Newcastle▶️ Paris n’a pas encore fait d’offre mais a signifié son vif intérêt ▶️ Transfert possible en janvier. Environ 20M€https://t.co/6FdUKFe03d — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2022

Andrey Santos, le crack pour l'avenir

Mais Luis Campos prépare également l'avenir du PSG. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le conseiller sportif parisien suit avec attention le profile d'Andrey Santos. Selon nos informations, une offre pourrait même être dégainée cet hiver pour le milieu de terrain de Vasco de Gama, âgé de 18 ans. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 20M€. Avec le crack brésilien, le PSG préparerait donc l'avenir dans son entrejeu.