Mercato - PSG : Campos est déjà prêt à tourner la page de la MNM

Publié le 11 novembre 2022 à 01h00

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain regarde vers l’avenir avec Luis Campos, qui semble déjà travailler sur une toute nouvelle attaque avec Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi qui pourraient tous laisser leur place. Il ne faut en effet pas oublier que l’Argentin est en fin de contrat, tandis que les deux premiers pourraient bien claquer la porte à tout moment.

N’importe quel club au monde rêverait d’avoir une attaque comme celle du PSG, avec trois des plus grandes stars de la planète football. L’équilibre semble toutefois fragile, puisque les tensions seraient de plus en plus grandes entre Kylian Mbappé et Neymar, tandis que la fin de contrat de Lionel Messi approche à grand pas et jette le flou sur son avenir.

Campos n’a pas oublié Leão...

Aucun départ n’est imminent, mais Luis Campos semble déjà se préparer au pire. En Italie, plusieurs médias assurent que le nouveau boss du PSG lorgnerait Rafael Leão depuis la fin de la saison dernière. La Gazzetta dello Sport explique d’ailleurs qu’une fenêtre de tir pourrait se présenter, puisque l’AC Milan aurait renvoyé les discussions pour une prolongation à après la Coupe du monde. La présence de Jorge Mendes pourrait être un atout pour le PSG, avec l’attaquant portugais qui aurait le profil parfait pour remplacer un joueur comme Neymar.

Et réactive la piste Osimhen

Pour le poste de numéro 9, Luis Campos semble avoir activé une nouvelle piste. Elle concernerait vraisemblablement Victor Osimhen, qui tout comme Leão a déjà côtoyé Campos au LOSC par le passé. Le Nigérian, qui réalise une excellente saison avec le Napoli, pourrait être l’attaquant de pointe qui manque tant au PSG. Là encore La Gazzetta parle d’une possible prolongation de contrat, avec Osimhen qui est lié au club parthénopéen jusqu’en 2025.

João Félix, la nouvelle star du PSG ?

La piste la plus simple à en croire les dernières indiscrétions, mènerait à João Félix ! Relevo nous apprend ce jeudi que le PSG aurait rencontré l’entourage de la star portugaise, qui souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid. A noter que son agent n'est autre que Jorge Mendes, qui gère depuis peu la carrière de Rafael Leão et qui est réputé pour être très proche de Luis Campos. Pour le moment un transfert n’est pas encore assuré, mais il est certain que le PSG creusera cette piste au cours des prochains mois.