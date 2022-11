Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce chouchou de Campos

Publié le 8 novembre 2022 à 23h45

Axel Cornic

Alors qu’il souhaite l’attirer au Paris Saint-Germain après l’avoir déjà fait au LOSC, Luis Campos pourrait bien voir Rafael Leão lui passer sous le nez. Une prolongation à l’AC Milan semblait être le principal danger, mais finalement Chelsea pourrait trouver la faille dans ce dossier.

Après le Portugal, la France et l’Italie, Rafael Leão pourrait découvrir un nouveau pays dans sa très jeune carrière. L’attaquant portugais pourrait en effet filer vers l’Angleterre et la Premier League, alors que Luis Campos aimerait beaucoup le retrouver au PSG.

Armando Broja, l’homme qui pourrait tout changer

D’après les informations de TMW , il y aurait une sorte de fil rouge qui lierait l’AC Milan et Chelsea, qui semble être prêt à miser gros sur Rafael Leão. Le portail italien parle en effet d’une possible opération incluant Armando Broja, attaquant des Blues qui plairait beaucoup aux Milanais et qui pourrait bien faire basculer ce dossier.

Milan attend au moins 120M€