Mercato - PSG : Cette piste à 150M€ de Campos plombée par un coup à la Haaland ?

Publié le 10 novembre 2022 à 19h45

Luis Campos travaille déjà sur le prochain mercato estival du PSG et il a ciblé un milieu de terrain. Le conseiller sportif du club de la capitale s’intéresse à Jude Bellingham, également suivi par Manchester City, Liverpool et le Real Madrid. Dans le même temps, le Borussia Dortmund voudrait le prolonger et inclure une clause libératoire.

L’été prochain, le PSG tentera une fois de plus de faire venir un milieu de terrain. Même si Marco Verratti est beaucoup mieux entouré que les saisons précédentes depuis les arrivées de Vitinha et Fabian Ruiz notamment, Luis Campos ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Comme la plupart des grosses écuries européennes, le PSG s’intéresse à Jude Bellingham.

L’Europe s’arrache Jude Bellingham

A seulement 19 ans, l’international anglais impressionne avec le Borussia Dortmund. D’après les informations de 90min , Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid le suivent de près et seraient confiants dans ce dossier. Le PSG est également présent mais aurait un petit train de retard.

Dortmund veut le blinder