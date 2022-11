Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Un transfert XXL à 40M€ au RC Lens ? Danger confirmé pour le PSG et l'OM

Publié le 10 novembre 2022 à 22h45

Annoncé sur les tablettes du PSG et de l’OM ces derniers mois, Seko Fofana est finalement resté au RC Lens, tout en prolongeant son bail jusqu’en juin 2025. Mais la question de son avenir devrait rapidement revenir sur la table puisque le joueur suscite toujours de l’intérêt, et son agent serait déjà au travail.

Grâce à ses prestations solides au RC Lens, Seko Fofana n’a pas manqué de sollicitations ces derniers mois. Le profil de l’international ivoirien a suscité l’intérêt de nombreux clubs, à l’instar du PSG et de l’Olympique de Marseille. Finalement, le milieu de 27 ans est resté chez les Sang et Or en renouvelant son bail jusqu’en juin 2025, mais plusieurs prétendants sont encore en course.

Mercato : RC Lens, PSG… Une offensive surprise lancée pour Seko Fofana ? https://t.co/A57XK8eWlA pic.twitter.com/39Ux2f6sa3 — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Seko Fofana toujours sur le départ ?

Seko Fofana aurait notamment la cote en Premier League, où Liverpool et Arsenal suivraient ses prestations au RC Lens. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le milieu a récemment changé d’agent et devrait effectivement faire parler de lui sur le mercato.

Le transfert de Fofana pourrait avoisiner 40M€