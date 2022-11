Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Confirmation sur les plans de Longoria pour le mercato

Publié le 10 novembre 2022 à 21h10

Alexandre Higounet

Il y a quelques jours, le10sport.com avait émis quelques hypothèses quant au mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, plusieurs révélations des médias français, espagnols et italiens tendent à confirmer que le scénario potentiel analysé par le10sport.com, à savoir une vente de Gerson pour le recrutement d’un avant-centre axial, pourrait bien être le bon. Explication.

Ces dernières heures, le quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Sport, a apporté des révélations intéressantes au sujet de l’Olympique de Marseille. Selon le média, le club phocéen aurait pris position dans la course pour récupérer l’attaquant international espagnol, Gerard Deulofeu, qui n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain avec l’Udinese. Des émissaires de l’OM se seraient ainsi rendus aux derniers matchs de l’Udinese pour observer Deulofeu.

Mercato - OM : Longoria connaît sa première désillusion de l’hiver https://t.co/xUxyrDZFVg pic.twitter.com/8Nd9hIqbj4 — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Si l’OM regarde intensément Deulofeu à l’automne…

Si le média italien annonce que l’Olympique de Marseille travaillerait dans l’optique d’une offensive l’été prochain, ce qui fait sens sachant que l’avant-centre espagnol n’aura alors plus qu’un an de contrat et devra donc être vendu par le club italien pour ne pas qu’il parte libre en juin 2024, un fait n’est pas cependant sans interpeller : la Gazzetta révèle en effet que l’OM a supervisé intensément Deulofeu ces derniers temps puisque des recruteurs phocéens étaient présents aux dernières rencontres du club italien. Si cela s’avère exact, il est en effet permis de supposer que l’OM envisagerait une offensive à plus court terme, dès le mercato hivernal. Dans le cas inverse, le club phocéen n’observerait pas le joueur avec autant d’intensité si tôt dans la saison. Le fait que Deulofeu soit regardé à chaque match tend à indiquer que l’OM pourrait rapidement passer à l’action.

L’OM cherche bien un avant-centre et à vendre Gerson

Aujourd’hui, tous ces éléments tendent à confirmer le scénario soulevé par le10sport.com pour le prochain mercato hivernal, à savoir une vente de Gerson pour financer l’arrivée d’un avant-centre. Reste à savoir s’il s’agira de Deulofeu ou d’un autre, mais il est bel et bien confirmé que du côté du club phocéen, on est en quête d’un avant-centre axial. Quant à Gerson, il est annoncé en discussion sérieuse avec Flamengo. A quelques semaines de l’ouverture du mercato de janvier, les pièces de puzzle se rassemblent lentement mais sûrement du côté de l’Olympique de Marseille…