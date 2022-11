Foot - PSG

PSG : Après sa démonstration le RC Lens lance un avertissement aux Parisiens

Publié le 6 novembre 2022 à 12h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Leader de Ligue 1, le PSG a vu le RC Lens revenir à deux points après son quatrième succès de rang sur la pelouse du SCO Angers. Même s’il ne veut pas s’enflammer, Seko Fofana se permet de rêver et veut croire en une lutte avec Paris. De son côté, Franck Haise reste focalisé sur un éventuel retour en Coupe d’Europe.

C’est à Lorient que le PSG se déplace ce dimanche. Si l’affiche n’en a pas forcément l’air sur le papier, cette rencontre est cruciale pour la course au titre. Car derrière le PSG, le RC Lens maintient la cadence. Samedi soir, sur la pelouse d’Angers, les Sang et Or ont enchaîné un quatrième succès de rang. Grâce à Facundo Medina et Wesley Saïd, Lens a facilement disposé du SCO qui lutte pour son maintien en Ligue 1.

« Il n'y a pas de raison de ne pas rêver »

Suffisant pour aller titiller le PSG dans la course au titre ? Seko Fofana préfère ne pas s’enflammer. « La réalité c'est que si on met tous les ingrédients et qu'on est récompensés, tant mieux. Mais nous, on ne regarde pas forcément le classement », a d’abord reconnu le capitaine lensois dans des propos relayés par Eurosport , avant d’imaginer encore mieux : « Tant qu'on prend du plaisir comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas rêver ».

