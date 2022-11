Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une erreur à 10M€, le RC Lens jubile

Publié le 4 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

L'été dernier, l'OM cherchait à se renforcer sur le plan offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria n'a pas hésité à lâcher 10M€ pour attirer Luis Suarez en provenance de Grenade. Dans le même temps, le RC Lens a recruté Loïs Openda pour le même montant. Et à l'approche de la mi-saison, le bilan n'est pas en faveur de l'attaquant colombien.

Durant le précédent mercato, l'OM s'est massivement renforcé en bouclant pas moins de 12 arrivées. Parmi elles, Pablo Longoria a notamment recruté dans le secteur offensif, totalement renouvelé. Bien évidemment, l'arrivée d'Alexis Sanchez est un énorme coup, mais celle de Luis Suarez l'est beaucoup moins.

L'OM lâche 10M€ sur Suarez...

Et pour cause, le club phocéen n'a pas hésité à lâcher 10M€ pour attirer l'attaquant colombien en provenance de Grenade. Un choix qui a largement été commenté compte tenu du fait que Luis Suarez ne sortait pas vraiment de saisons abouties. Et cela s'est confirmé puisque depuis le début de saison, il enchaîne les performances poussives.

... Lens récupère Openda également annoncé à l'OM

Une situation d'autant plus frustrante que dans le même temps, l'OM avait ciblé Loïs Openda. L'attaquant belge s'est finalement engagé avec le RC Lens pour environ 10M€ également. Et à montant égal, la comparaison n'est pas en faveur de Luis Suarez, d'autant plus que les Sang-et-Or ont beaucoup plus de chances de réaliser une jolie plus-value avec l'attaquant belge âgé de 22 ans et auteur de 7 buts depuis le début de saison.