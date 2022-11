Foot - PSG

PSG : Le gros avertissement de Galtier avant la Coupe du monde

Publié le 6 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

A l'approche de la Coupe du monde, Christophe Galtier a bien conscience que certains de ses joueurs ont déjà la tête tourné vers le Qatar. Néanmoins, le coach du PSG espère que son équipe rester concernée pour les deux derniers matches de Ligue 1 avant cette longue trêve.

Le 20 novembre, le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné, et d'ici là, les sélectionneurs prient pour éviter les blessures. Plusieurs joueurs sont déjà tournés vers le Mondial, notamment du côté du PSG où il ne reste plus qu'à disputer deux matches de Ligue 1. Mais Christophe Galtier espère qu'il réussira à mobiliser ses troupes.

«Chaque joueur susceptible de jouer le Mondial a en tête cette crainte»

« Évidemment qu'on est un peu essoufflé. Chaque joueur susceptible de jouer le Mondial a en tête cette crainte... Avec l'enchaînement des matches, ils doivent penser à ça. J'échange avec mon staff, mais aussi beaucoup avec les joueurs. On ne doit pas avoir de non-dit. Si certains ont des appréhensions, je leur dis qu'ils doivent nous faire confiance sur ce qu'on leur propose avant les séances, pendant ou même chez eux. La meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c'est de jouer. Mais évidemment, j'écoute ce qu'ils me disent », assure-t-il en conférence de presse.

«Je veux les convaincre de jouer car c'est la meilleure des préparations»