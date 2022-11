Foot - PSG

PSG : Neymar déclenche une polémique, il se fait dézinguer

Publié le 5 novembre 2022 à 18h00

Au cours des dernières élections présidentielles, Neymar a apporté son soutien à Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême-droite. Le joueur du PSG s'est mis à dos plusieurs personnalités du football comme Juninho, mais aussi Rai, soutiens de Lula. L'ancien membre du club parisien lui a adressé un nouveau tacle ce samedi.

Neymar était au cœur de la polémique ces dernières semaines. Le joueur du PSG a affiché son soutien à Jair Bolsonaro, étiqué à l'extrême-droite. Il avait publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour inciter aux votes. Selon certaines sources, Neymar aurait conclu un pacte avec le président sortant pour réduire sa dette fiscale. Malheureusement pour l'ancienne star du FC Barcelone, Bolsonaro a perdu les élections face à Lula.

Neymar aurait prévu de lui dédicacer son premier but du Mondial

Selon Sport , ce soutien n'est pas passé auprès de certains de ses coéquipiers en sélection brésilienne. Neymar aurait rompu un pacte conclu il y a plusieurs semaines en affichant son support à Jair Bolsonaro. Pas de quoi refroidir le joueur du PSG, qui aurait prévu de dédicacer son premier but du Mondial au candidat déchu. Ancienne star du club parisien, Rai a affiché son incompréhension devant la décision de Neymar.

« C’est très difficile à comprendre. Il a eu des propos racistes »

« C’est très difficile à comprendre. Il a eu des propos racistes, et cela n’a pas empêché des joueurs noirs ou métis de le soutenir. Il a mené des politiques sexistes, contre les pauvres, ce qui est très clair pour moi, mais l’est beaucoup moins pour certaines personnes de mon milieu » a confié Rai lors d'un entretien à So Foot. Le Franco-Brésilien a également évoqué sa propre expérience lors du dernier mandat de Bolsonaro.

« Bolsonaro a mené une stratégie très bien pensée »