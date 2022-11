Foot - PSG

PSG : Galtier gère un sujet sensible dans le vestiaire, il s'explique

Publié le 5 novembre 2022 à 16h00

À deux semaines du début de la Coupe du Monde, les entraîneurs doivent trouver les mots justes pour rassurer leurs joueurs, craignant logiquement d’être blessés avant le début de l’événement au Qatar. Ce samedi, Christophe Galtier s’est longuement prononcé sur le sujet, alors que Lionel Messi et Presnel Kimpembe seront notamment absents à Lorient.

Pour la première fois, la Coupe du Monde se déroulera en automne cette année. L’édition 2022 ouvrira ses portes le 20 novembre, de quoi bouleverser tout le calendrier. Une longue trêve hivernale viendra donc séparer deux moitiés de saison, chamboulant ainsi les plans des clubs et des entraîneurs. C’est notamment le cas au PSG, où la plupart des joueurs composant l’effectif sont attendus au Mondial. Une gestion délicate pour Christophe Galtier, alors que ses hommes souhaitent logiquement éviter tout pépin physique avant l’événement. Alors qu’il reste deux journées de Ligue 1 à disputer, l’entraîneur du PSG s’est prononcé sur cette situation unique en conférence de presse.

« J'écoute ce que disent les joueurs sur leur état de forme et le niveau de fatigue »

« On a beaucoup joué, on joue beaucoup. Demain ce sera le 23e match, en comptant les sélections car nos joueurs sont sollicités. On est dans une saison très singulière, avec un calendrier très chargé. C’est pareil pour tout le monde, mais on ne doit pas l’occulter. Cela génère de la fatigue. Normalement, la phase de poules de Ligue des Champions se termine en décembre. Enchaîner avec des semaines de Champions League c’est très énergivore. Évidemment, il y a ce que nous observons au club avec tous nos outils sur la forme physique et mentale. Mais je regarde à l’extérieur et on est tous confronté au calendrier. Évidemment qu’on est tous un peu essoufflés. Evidemment que chaque joueur susceptible de jouer la Coupe du Monde a en tête cette crainte. Encore plus avec la fin de la Champions League. Ils l’ont en tête. J’échange avec le staff médical, le staff performance, mon staff et les joueurs. Je les écoute, il ne doit pas y avoir de non-dit. Les joueurs qui ont une appréhension, je leur dis de nous faire confiance sur ce qu’on propose ici avant, pendant et après les séances. Ils doivent aussi être très sérieux. La meilleure façon de se préparer pour le Mondial est de jouer. Mais j’écoute ce que disent les joueurs sur leur état de forme et le niveau de fatigue », a confié Christophe Galtier ce samedi, dans des propos relayés par Paris Team.

« Pour préparer au mieux la Coupe du Monde, il faut jouer »