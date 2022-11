Foot - PSG

PSG : Galtier lâche une grande annonce pour Lionel Messi

Publié le 5 novembre 2022 à 13h45

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG affronte Lorient pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Malheureusement, pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Lionel Messi. Touché au talon d’Achille, l’Argentin ne sera donc pas de la partie. Forcément, de passage en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a fait le point sur cette absence de Messi.

Alors que la Coupe du Monde approche, le moindre pépin physique devient un problème. Chaque joueur fait donc énormément attention à sa santé et on prend ainsi le moins de risque possible. En ce sens, Lionel Messi manquera la prochaine rencontre du PSG face à Lorient.

Messi touché physiquement

Ce samedi, à l’occasion du point médical avant le match face à Lorient, le PSG a révélé que Lionel Messi manquera donc à l’appel. « Victime d’une inflammation au tendon d’Achille, Leo Messi restera en soins par mesure de précaution. Il reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine », pouvait-on alors lire dans le communiqué.

« Messi sera opérationnel pour le prochain match »