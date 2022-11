Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Haaland, Guardiola va signer un coup de maître

Publié le 10 novembre 2022 à 07h30

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) mettrait déjà le feu au marché des transferts et figurerait dans les petits papiers d’Antero Henrique, emballé par l’idée de le recruter au PSG. Cependant, après son joli coup avec Erling Braut Haaland, Manchester City pourrait d’ores et déjà avoir scellé le sort de Bellingham.

Il est sans contestation possible l’une des pépites les plus en vogue du marché des transferts en cette première partie de saison. A l’instar de Mykhailo Mudryk, de Cody Gakpo ou de Rafael Leao, Jude Bellingham fait beaucoup parler de lui dans le cadre du mercato estival de 2023, moment où il restera deux années sur son contrat au Borussia Dortmund. D’après Média Foot, le Paris Saint-Germain jouerait sa carte à fond dans cette opération qui devrait se boucler pour 150M€ d’après divers médias étrangers. Le Borussia Dortmund ne devrait pas pouvoir conserver sa pépite anglaise recrutée en 2020.

Bataille royale pour Jude Bellingham, le PSG dans le coup

A en croire les informations récoltées par Mike Keegan, une belle Coupe du monde avec The Three Lions pourrait faire grimper sa cote ainsi que sa valeur marchande en marge du mercato estival de 2023. Cependant, quoi qu’il arrive, le journaliste de The Daily Mail a affirmé sur son compte Twitter que Jude Bellingham n’irait pas au bout de son contrat au Borussia Dortmund qui expirera en juin 2025. En effet, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United, le PSG ou encore Manchester City seraient prêts à se livrer une bataille royale pour s’attacher les services du polyvalent milieu du Borussia Dortmund. Mais il se pourrait que le sort en soit déjà jeté.

