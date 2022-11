Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme promesse de Messi à Neymar

Publié le 9 novembre 2022 à 09h15

Thibault Morlain

De 2013 à 2017, Lionel Messi et Neymar ont joué ensemble sous le maillot du FC Barcelone. Et voilà que depuis 2021, les deux amis se sont retrouvés, cette fois du côté du PSG. Leur association fait ainsi à nouveau des étincelles et d’ailleurs, Messi avait visiblement fait une promesse à Neymar à ce sujet. Explications.

Après le FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi évoluent donc à nouveau ensemble. Et c’est au PSG que les deux amis se sont retrouvés. Cela est ainsi arrivé à l’été 2021 suite au départ de l’Argentin des Blaugrana. En posant ses valises au PSG, Messi a alors retrouvé Neymar, eux qui s’étaient séparés en 2017 suite au transfert du Brésilien.

Mercato - PSG : Un transfert XXL programmé en janvier, Luis Campos est positionné https://t.co/upYUhnXUH0 pic.twitter.com/8HZVUeO1K9 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Des retrouvailles manquées en 2019

Mais Neymar et Lionel Messi auraient pu se retrouver quelques années auparavant. En effet à l’été 2019, deux ans après avoir quitté le FC Barcelone, le numéro 10 du PSG avait fait le forcing pour revenir en Catalogne. Finalement, cela n’est pas arrivé…

Messi voulait rejouer avec Neymar

Malgré cela, comme le rapporte Guillem Balague dans sa dernière biographie de Lionel Messi, La Pulga aurait fait une promesse à Neymar. L’Argentin aurait alors assuré à son ami qu’ils rejoueraient ensemble pour deux ou trois saisons. C’est ce qui arrive actuellement au PSG, où ils sont dans leur deuxième saison ensemble.