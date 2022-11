Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable confidence de Neymar sur son transfert

Publié le 8 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG durant le mercato estival 2017 dans le cadre d’un transfert record de 222M€, Neymar débarquait donc dans l’inconnu total avec cette arrivée en Ligue 1. Et l’attaquant brésilien l’avoue plus de cinq ans après, il ne savait pas trop à quoi s’attendre et a été obligé de s’adapter pour éviter les blessures.

Lors du mercato estival 2017, le PSG réalisait un coup de maitre sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone, quelques mois seulement après avoir subi la terrible remontada au Camp Nou. L’attaquant brésilien a été recruté pour la somme record de 222M€, record en cours, et il est donc logiquement devenu l’une des nouvelles têtes du projet QSI depuis son arrivée. Mais sur un plan plus personnel, Neymar a été obligé de s’adapter à la Ligue 1…

« Pour ne pas subir les blessures… »

Interrogé au micro d’Esporte Espetacular, le numéro 10 du PSG se rappelle son adaptation en France après son transfert et les caractéristiques un peu particulières de la Ligue 1 : « Je ne savais pas à quel point le championnat français était fort et intense avant d'y jouer. Le seul moyen est d'être intelligent et de rester connecté au jeu pour ne pas subir les blessures que j'ai subies avec des entrées violentes. Il faut donc être plus malin que jamais », confie Neymar.

Neymar le dribbleur