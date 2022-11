Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ligue 1, blessures... Neymar lâche ses vérités sur son transfert au PSG

Publié le 7 novembre 2022 à 08h10

Pierrick Levallet

Après avoir percé au FC Barcelone, Neymar a rejoint le PSG en 2017. Mais le Brésilien ne s’attendait pas à tomber sur un championnat aussi dur sur le plan physique en France et a donc subi quelques blessures assez graves. Neymar a alors été interrogé sur le sujet et a livré quelques secrets sur sa lente adaptation.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar a régulièrement été embêté par des blessures qui l’ont empêché de répondre présent quand il fallait dans la capitale. Après avoir évolué plusieurs années en Espagne, le Brésilien n’était pas habitué à la dureté de la Ligue 1. La star du PSG, étincelante en ce début de saison, s’est alors livrée sur son arrivée dans le championnat de France.

«La Ligue 1 ? Il faut être plus malin que jamais»

« Je ne savais pas à quel point le championnat français était fort et intense avant d'y jouer. Le seul moyen est d'être intelligent et de rester connecté au jeu pour ne pas subir les blessures que j'ai subies avec des entrées violentes. Il faut donc être plus malin que jamais » explique Neymar au micro d’ Esporte Espetacular .

