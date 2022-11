Foot - Mercato

Mercato : Après Benzema, le Real Madrid veut blinder deux cadres

Publié le 7 novembre 2022 à 07h30

Pierrick Levallet

Le Real Madrid n’a pas été très actif sur le marché des transferts lors du dernier mercato estival. Et le club madrilène ne devrait pas non plus passer à l’action cet hiver. Carlo Ancelotti a confirmé en conférence de presse que le mercato était déjà fermé au Real Madrid. Florentino Pérez voudrait seulement boucler deux dossiers en interne.

Cet été, le Real Madrid n’a pas été véritablement actif sur le marché. Après son échec cuisant avec Kylian Mbappé, le club madrilène n’a enregistré que les arrivées d’Aurélien Tchouaméni et d’Antonio Rüdiger pour renforcer les rangs de Carlo Ancelotti. On pourrait ainsi imaginer que le pensionnaire de la Liga passe à l’action sur de nombreux dossiers en interne. Mais le Real Madrid devrait plutôt se concentrer sur deux dossiers en interne.

Le Real Madrid va s’activer pour les prolongations de Vinicius Jr et de Rodrygo

D’après les informations du journaliste Rudy Galetti, le Real Madrid aurait deux priorités pour son mercato à l’approche de la Coupe du monde. Le club madrilène voudrait prolonger les contrats de Rodrygo et de Vinicius Jr, qui expirent en juin 2025 et juin 2024. Le journaliste italien précise que cela devrait être une formalité pour Florentino Pérez compte tenu du projet à long terme mis en place par le Real Madrid. Outre cela, la direction madrilène ne devrait pas être très active cet hiver sur le marché des transferts.

«Notre idée est que le mercato est fermé»