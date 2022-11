Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Barcelone veut plomber ce transfert d'Ancelotti

Publié le 6 novembre 2022 à 07h00

La rédaction

Le mercato hivernal risque d’être agité pour Alberto Moleiro. Pisté par le Real Madrid, le jeune milieu de terrain de 19 ans intéresse également le FC Barcelone, qui s’était déjà renseigné l’été dernier, mais aussi le Borussia Dortmund et Liverpool. Avec une clause libératoire de 30 M€, les clubs sont d’ores et déjà prévenus en vue du prochain mercato.

À seulement 19 ans, Alberto Moleiro affole les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Alors que le joueur possède une clause libératoire de 30 M€, qui peut doubler à l’issue de la saison, les Merengue devront batailler ferme pour boucler son transfert.

Le FC Barcelone fonce sur Moleiro

D’après les informations d' AS , le FC Barcelone serait fortement intéressé par Alberto Moleiro. Le média espagnol précise d'ailleurs que le club catalan avait déjà entamé des discussions lors du dernier mercato estival. Alors que Las Palmas demandait 15 M€ pour laisser filer sa pépite, les Blaugranas avaient décidé de se retirer des négociations en raison des contraintes économiques du club. Mais le départ prématuré de Gerard Piqué pourrait débloquer la situation en vue de la prochaine période des transferts. En effet, AS précise que le club catalan souhaiterait finaliser la transaction dès le mois de janvier, pour ensuite le laisser en prêt à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison.

Dortmund et Liverpool sont aussi sur le coup