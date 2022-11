Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez tente un coup XXL avec un ancien du PSG

Publié le 5 novembre 2022 à 17h45

Agé de 24 ans, Christopher Nkunku pourrait ne pas s'éterniser au RB Leipzig. L'international français, formé au PSG, réalise de solides prestations et serait surveillé par de nombreuses équipes notamment par le Real Madrid. La formation espagnole le suit depuis plusieurs années, depuis son passage au sein de la capitale parisienne.

Le dossier Kylian Mbappé n'est plus une priorité pour le Real Madrid. Le joueur du PSG ne figurerait plus dans les plans de Florentino Perez à en croire la presse espagnole. Mais un autre international français, dans le même profil que Mbappé, serait courtisé.

Selon les informations d' OK Diario , le Real Madrid serait déterminé à recruter Christopher Nkunku. Annoncé au PSG ces derniers mois, l'international français est très apprécié par les dirigeants merengue, et ce depuis plusieurs années. Ces dernières semaines, des scouts avaient fait le déplacement en Allemagne pour l'observer et prendre des notes.

