Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour le transfert de Nkunku

Etincelant la saison dernière avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku était dans le viseur du PSG, qui se voyait bien le rapatrier. Même s’il a prolongé avec l'écurie Red Bull, l’international français pourrait rapidement rejoindre Chelsea, qui continue d’avancer pour son transfert. Et les Blues voudraient conclure l’affaire avant le Mondial.

Arrivé au PSG en juin dernier, Luis Campos a vécu son premier mercato en tant que conseiller football du club de la capitale. L’un des dossiers importants pour ses débuts avec le PSG, c’était le recrutement d’un attaquant. Après avoir pris Hugo Ekitiké, Luis Campos attendait un renfort de plus. Finalement, personne n’est venu.

Ce n’est pas faute d’avoir établi des pistes… Le PSG suivait notamment Christopher Nkunku, l’attaquant du RB Leipzig, formé… à Paris. Trois ans après son départ, l’international français avait l’opportunité de revenir dans son club formateur, mais il a choisi de prolonger avec Leipzig jusqu’en 2026.

