Mercato - PSG : Cet été, le Qatar a joué sur plusieurs tableaux

Publié le 29 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, Christophe Galtier… Trois hommes courtisés et contactés par le PSG au printemps dernier avant que le choix final du club se porte sur Galtier. Cependant, ce choix aurait été fait par défaut d’après certaines rumeurs étalées dans la presse.

Au printemps dernier, le Qatar a pris la décision de lancer une révolution au PSG. Et ce n’est pas le président Nasser Al-Khelaïfi qui dira le contraire, en atteste les propos qu’il a tenu en juin dernier lors d’une interview pour Le Parisien . Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et Luis Campos a débarqué en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier. Antero Henrique a été pour sa part chargé des négociations de transferts. Avec Nasser Al-Khelaïfi, les décisions sont donc prises à trois et cela peut engendrer des désaccords et notamment au niveau de la question de l’entraîneur.

L’énième tentative du Qatar pour Zidane

Zinedine Zidane a été le grand favori des propriétaires qataris pendant de longs mois. Dès l’automne 2021, le10sport.com vous affirmait que le Français était dans les bonnes grâces de Doha pour le remplacement de Mauricio Pochettino. Lorsque l’Argentin a été viré, il a été question d’un accord trouvé entre Zidane et le PSG, mais le10sport.com a nié cette possibilité le 10 juin dernier en vous dévoilant que Christophe Galtier approchait à grand pas.

Mercato - PSG : Un transfert XXL bouclé par le Qatar grâce à Haaland ? https://t.co/Pqko3msyP2 pic.twitter.com/2sNYGzVAFM — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Galtier, la priorité absolue de Campos

Et finalement, Luis Campos a eu gain de cause. Le conseiller football du PSG révélait en septembre dernier à RMC Sport que dès lors que le poste de dirigeant lui avait été proposé par le Paris Saint-Germain, il avait immédiatement joint Christophe Galtier avant même d’en faire part à sa femme et à sa famille. Galtier a déposé ses valises au PSG lorsqu’une autre option avait été prise en considération à Paris.

Allegri contacté avant Galtier ?