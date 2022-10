Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Nkunku totalement relancé pour Campos ?

Publié le 18 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

De par ses performances avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku semble s’être bâti une belle réputation sur le marché des transferts. Et bien que Chelsea et Liverpool mettent la pression sur le PSG, Luis Campos aurait toujours ses chances.

Formé au PSG, Christopher Nkunku (24 ans) a prolongé son contrat au RB Leipzig en juin dernier alors qu’il était déjà question d’un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Le conseiller football Luis Campos apprécierait le profil de l’international français qui dispose d’une clause libératoire de 60M€ dans son contrat courant jusqu’en juin 2026.

Chelsea prend de l’avance, Liverpool tente sa chance

La chance du PSG ? Pas vraiment puisque comme RMC Sport l’a dernièrement fait savoir, Chelsea aurait déjà trouvé un accord de principe avec Christopher Nkunku pour un transfert l’été prochain et une visite médicale aurait même été passée dans ce cadre d’après diverses sources. Mais les dés ne seraient pas encore jetés.

Tout serait encore possible pour un transfert de Nkunku