Mercato - PSG : Ça s'emballe en coulisse pour un compatriote de Neymar

Publié le 7 novembre 2022 à 01h00

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Endrick voit de nombreux clubs européens se battre pour le faire signer. Alors que le Real Madrid semble bien avancé dans ce dossier, le PSG et Chelsea ne feront pas de cadeaux aux Merengue. Alors que des discussions ont déjà eu lieu différents clubs, seule la présidente de Palmeiras, Leila Pereira, décidera du sort de sa pépite brésilienne.

À seulement 16 ans, Endrick met déjà tous les plus grands clubs à ses pieds. Pisté par le PSG, Chelsea ou encore le Real Madrid, les Merengue semblent bien partis pour recruter la pépite brésilienne. Mais ce sera sans compter sur ses concurrents qui ne lâcheront pas l’affaire.

Le PSG et Chelsea ne lâchent pas l’affaire

À en croire les informations d' OK Diario , le PSG et Chelsea ne souhaiteraient pas faciliter la tâche au Real Madrid qui semble bien avancer dans le dossier. Pour autant, les Merengue ne comptent pas non plus se laisser faire et seraient prêts à mettre tout l’argent nécessaire pour attirer Endrick dans leurs rangs.

Leila Pereira aura le dernier mot

En effet, le média espagnol précise que la présidente de Palmeiras, Leila Pereira aura le dernier mot dans le dossier Endrick et la tâche ne sera pas facile. Elle a notamment déjà décliné une offre de 20M€ en provenance du PSG.

« Nous n'avons pas encore de préférence »