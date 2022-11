Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'active en coulisses pour le transfert d'Endrick

Publié le 10 novembre 2022 à 23h30

Thomas Bourseau

Certes, Endrick ne pourrait pas être en mesure de quitter Palmeiras avant sa majorité en juillet 2024. Cependant, le PSG, le Real Madrid et Chelsea bougeraient déjà leurs pions pour prendre la concurrence de vitesse.

Le PSG pourrait avoir une belle carte à jouer avec Endrick sur le marché des transferts. Le jeune attaquant brésilien de 16 ans évoluant à Palmeiras aurait de fortes chances de plier bagage dès sa majorité en juillet 2024. Mais pour aller où ? À l’instant T, trois clubs se disputeraient les services du Brésilien à en croire les informations divulguées par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube : le PSG, Chelsea et le Real Madrid.

Chelsea veut empiler les jeunes dont Endrick

En effet, les trois clubs cités ci-dessus mèneraient la danse dans la course à la signature d’Endrick. Pire, le PSG, Chelsea et le Real Madrid seraient tout bonnement obsédés par le recrutement du Brésilien et pousseraient en coulisse pour parvenir à leurs fins. Du côté de Chelsea, le co-propriétaire Todd Boehly aurait la ferme intention de faire tapis sur les meilleurs jeunes joueurs de la planète, quitte à dépenser 40 voire 50M€.

Le Real Madrid joue la corde sensible pour Endrick

Au Real Madrid, le plan du comité de direction merengue présidé par Florentino Pérez serait de vendre le projet sportif à Endrick et à son entourage en soulignant à quel point ses aînés compatriotes brésiliens ont réussi à la Casa Blanca , dont Vinicius Jr avec qui Endrick partagerait le même agent comme Fabrizio Romano l’a confirmé sur sa chaîne YouTube .

Le PSG compte sur Luis Campos

Pour finir, le PSG aurait un atout de taille, un dénomme Luis Campos. Ses talents de chasseur de tête en terme de recrutement ne sont plus à présenter et Fabrizio Romano a affirmé que le Paris Saint-Germain misait beaucoup sur son conseiller football afin de boucler cette opération. Le décor est planté.