Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse annonce sur le transfert du successeur de Payet

Publié le 11 novembre 2022 à 20h15

Avec un Dimitri Payet remplaçant et en baisse de régime, l’OM se doit de lui chercher un successeur. Pablo Longoria suit toujours Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame, qui pourrait partir cet hiver. Ludovic Leccese, ancien entraîneur d’Endoume, ne croit pas du tout en ce transfert.

Après avoir été l’homme fort de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet a un rôle bien différent depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Remplaçant de luxe, le numéro 10 marseillais ne vit pas très bien sa situation, même s’il reste professionnel. A 35 ans, Payet sait qu’il se rapproche de la fin… et l’OM aussi !

Malinovskyi toujours dans le viseur

En effet, Pablo Longoria lui cherche toujours un successeur. Comme l’été dernier, l’OM s’intéresse à Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif de l’Atalanta Bergame devrait partir cet hiver, lui qui ne joue plus avec la DEA .

« Il ne signera pas à l’Olympique de Marseille »