Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce retentissante de Caleta-Car sur son transfert

Publié le 11 novembre 2022 à 15h45

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car a quitté l'OM pour rejoindre Southampton. Quelques mois après son arrivée en Premier League, l'international croate est passé aux aveux. En effet, Duje Caleta-Car a avoué qu'il était heureux dans son nouveau club et qu'il n'avait pas eu de mal à quitter Marseille.

Alors qu'il ne faisait pas vraiment partie des plans d'Igor Tudor, Duje Caleta-Car a fui l'OM lors du dernier mercato estival. En effet, Southampton a bouclé le transfert du défenseur croate de 26 ans grâce à une offre d'environ 8M€.

EXCLU - Mercato : Le RC Lens chasse une révélation de Ligue 2 ! https://t.co/PpcMfHn29h pic.twitter.com/wVsUkhp1wE — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

«Tous les joueurs rêvent de venir ici et d'y jouer»

Après quatre saisons à l'OM, Duje Caleta-Car s'est engagé en faveur de Southampton pour une durée de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Interrogé par Hampshire Live , le Croate a lâché toutes ses vérités sur son transfert.

«Ce n'était pas du tout un gros problème pour moi de quitter la France»