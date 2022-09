Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM boucle enfin le transfert de Caleta-Car

Publié le 2 septembre 2022 à 00h15 par Arthur Montagne mis à jour le 2 septembre 2022 à 00h17

C'est attendu depuis de très longs mois. C'est enfin officiel. En effet, l'OM vient d'annoncer le transfert définitif de Duje Caleta-Car qui s'est engagé avec Southampton. Après avoir refusé plusieurs offres de Premier League la saison dernière, l'international croate file donc enfin en Angleterre.

Sur le gong, l'OM termine son dégraissage. Après l'échec du départ de Bamba Dieng à l'OGC Nice, le club phocéen a tout de même trouvé un terrain d'entente pour le prêt de Jordan Amavi à Grenade. Et comme attendu, Duje Caleta-Car quitte également l'OM dans la dernière ligne droite du mercato.

Caleta-Car prêté à Southampton

En effet, par le biais d'un communiqué, Southampton a confirmé l'arrivée de Duje Caleta-Car. « Le Southampton Football Club est heureux d'annoncer qu'il a finalisé la signature du défenseur central international croate Duje Ćaleta-Car, dans l'attente d'un permis de travail et d'une autorisation internationale », explique le club anglais. Un transfert confirmé par l'OM.

Duje Ćaleta-Car is a SAINT! 😇 pic.twitter.com/4iHpE73vrw — Southampton FC (@SouthamptonFC) September 1, 2022

L'OM arrive enfin à vendre Caleta-Car

C'est donc la fin d'un très long feuilleton qui aurait pu voir Duje Caleta-Car rejoindre la Premier League bien plus tôt. En janvier 2021, l'OM avait effectivement refusé une offre de Liverpool estimée à 26M€, tandis que six mois plus tard, c'est le joueur qui repoussait les avances de Newcastle et Wolverhampton alors que le club phocéen était cette fois-ci ouvert à une vente pour environ 15M€. C'est finalement cet été, à un an de la fin de son contrat, que Duje Caleta-Car rejoint la Premier League. Son transfert avoisinerait les 8M€.