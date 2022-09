Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Caleta-Car se précise

Publié le 1 septembre 2022 à 20h45 par Hugo Chirossel mis à jour le 1 septembre 2022 à 20h46

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos, Duje Caleta-Car devrait bel et bien quitter l’OM cet été. Les Marseillais se sont mis d’accord avec Southampton pour l’international croate de 25 ans autour d'une indemnité de transfert à hauteur de 8M€ hors bonus. Les Phocéens auront également un pourcentage à la revente.

Pablo Longoria a toujours été clair concernant la situation de Duje Caleta-Car. Alors qu’il arrivera à la fin de son contrat avec l’OM en juin prochain, l’international croate est poussé vers la sortie, une situation qui dure depuis plusieurs mercatos.

Caleta-Car vers Southampton

Le défenseur de 25 ans s’est d’ailleurs envolé pour Londres ce jeudi, en attendant que l’Olympique de Marseille trouve un accord avec un club anglais. West Ham et Southampton étaient sur le coup et The Athletic annonçait que les Saints l'avaient emporté dans ce dossier.

Accord trouvé entre les deux clubs