Mercato - OM : Un favori se dégage pour le transfert de Caleta-Car

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, Duje Caleta-Car est poussé vers la sortie à l’OM. L’international croate est actuellement à Londres en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait. West Ham et Southampton sont à la lutte afin de s’attacher ses services et ce sont les Saints qui seraient en passe de l’emporter dans ce dossier.

Lors de la présentation d’Alexis Sanchez il y a quelques semaines, Pablo Longoria avait été clair quant à la situation de Duje Caleta-Car. Alors qu’il sera en fin de contrat en juin prochain, il doit s’en aller avant la fermeture du marché des transferts.

Dans cette optique, l’international croate s’est envolé ce jeudi pour Londres, avant de savoir dans quel club il sera transféré. L’Équipe indiquait que West Ham et Southampton négocieraient avec l’OM afin de s’attacher ses services. D’après les informations de The Athletic , un favori se dégage désormais dans ce dossier.

🚨#SaintsFC are in the process of finalising an agreement to sign Duje Ćaleta-Car from Marseille.The club are now firm favourites to sign the centre-back, with a medical needed to do. Worth in the region of £12-15m.Story on @TheAthleticUK https://t.co/tr3TpNp6AV