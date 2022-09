Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert de Longoria se confirme

Alors que l’OM est toujours à la recherche d’un milieu de terrain, la piste menant à Amine Harit a été réactivée récemment. Face aux exigences de l’Atalanta pour Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a donc relancé le dossier de l’international marocain. Ce dernier devrait débarquer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire à l’issue de la saison.

La fin du marché des transferts approche à grands pas et l’OM s’active encore. Plusieurs joueurs devraient s’en aller dans les prochaines heures, notamment Jordan Amavi qui va rejoindre Getafe en prêt. Bamba Dieng, poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, est lui aussi en instance de départ.

L’international sénégalais va s’engager avec Leeds, un transfert qui devrait rapporter environ 10M€ à l’OM. Duje Caleta-Car de son côté pourrait également rejoindre un club de Premier League, mais un renfort devrait aussi arriver prochainement.

Amine Harit to Olympique Marseille, it’s done deal on loan with buy option now confirmed — to be signed soon. 🚨🔵 #OM #DeadlineDay pic.twitter.com/x6rA9lLATV