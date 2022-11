Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Abdou Diallo lâche ses vérités sur son départ du PSG

Publié le 10 novembre 2022 à 17h30

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Abdou Diallo évolue du côté du RB Leipzig. En effet, lors du dernier mercato estival, l’international sénégalais a fait le choix de quitter le PSG pour revenir en Bundesliga. L’ancien du Borussia Dortmund a alors été prêté avec option d’achat au club de la galaxie Red Bull. Un choix mûrement réfléchi si l’on en croit les propos de Diallo.

Les départs ont été nombreux au PSG lors du mercato estival. En effet, à peine arrivés, Luis Campos et Christophe Galtier ont effectué une gros dégraissage. Plusieurs joueurs ont alors été invités à s’en aller. La liste des partants est ainsi longue et on peut y retrouver le nom d’Abdou Diallo. L’international sénégalais a passé 3 ans au PSG et il était temp pour lui de s’offrir un nouveau défi. C’est pour cela qu’il a été prêté avec option d’achat au RB Leipzig.

« Le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge »

Et pour So Foot , Abdou Diallo a tout d’abord son choix de quitter le PSG. Il a alors confié : « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à coeur. Et puis il y a l’âge aussi, j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années et je n’ai pas envie de les gâcher ».

« Ça correspondait à ce que je voulais »