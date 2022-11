Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En pleine polémique, Tudor sort du silence pour Gerson

Publié le 10 novembre 2022 à 15h45

Axel Cornic

Igor Tudor a été interrogé en conférence de presse au sujet de la situation de Gerson, dot l’aventure avec l’Olympique de Marseille devrait bientôt se terminer. Réclamé par Jorge Sampaoli au FC Séville, le milieu brésilien devrait vraisemblablement faire son retour à Flamengo, club où il évoluait avant de rejoindre l’OM en juillet 2021.

Le torchon brûle entre Gerson et Igor Tudor. Depuis le début de la saison les deux hommes ne semblent pas du tout s’entendre et cela devrait vraisemblablement déboucher sur un départ du joueur, qui n’a que très peu joué avec l’OM lors des derniers matchs.

« S’il sera convoqué pour Monaco ? Non »

Présent en conférence de presse, Igor Tudor n’a pas échappé aux questions concernant Gerson et son avenir. « Je crois qu’il y a cette intention, mais ce n’est pas officiel. On commentera la situation donc quand tout sera officiel » a expliqué le coach de l’OM. « S’il sera convoqué pour Monaco ? Non ».

Un retour au Brésil ?