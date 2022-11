Foot - Equipe de France

Équipe de France : La mise au point de Deschamps sur Varane

Publié le 14 novembre 2022 à 19h15

Blessé avec Manchester United il y a quelques semaines, Raphaël Varane fait tout de même partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Même s’il n’a pas joué depuis sa blessure, l’international français est attendu pour le match contre l’Australie. Le sélectionneur des Bleus a rassuré concernant l’état de forme de Varane.

Sorti en pleurs lors du match entre Chelsea et Manchester United à la fin du mois d’octobre, Raphaël Varane se voyait déjà rater la Coupe du monde. Finalement, plus de peur que de mal pour le défenseur central français. Varane a bien récupéré et a pu tenir sa place dans les 26 convoqués par Didier Deschamps pour disputer le Mondial.

Varane attendu contre l’Australie

Même s’il n’a pas pu rejouer avec Manchester United avant le début de la Coupe du monde, Raphaël Varane est attendu pour le premier match de l’équipe de France contre l’Australie. A huit jours de l’échéance, Didier Deschamps est venu aux nouvelles.

« Il est censé être disponible pour le premier match »