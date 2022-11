Foot - Équipe de France

Équipe de France : Oublié par Deschamps, il lâche une punchline avant le Qatar

Publié le 14 novembre 2022 à 15h10

Amadou Diawara

Soumis à une lourde concurrence en attaque, Wissam Ben Yedder n'a pas été choisi par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Une information qui a échappée à KFC. Interpellé par ce sponsor officiel de l'équipe de France, Wissam Ben Yedder a répondu avec humour.

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 25 joueurs pour disputer la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). En concurrence avec Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman et Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder n'a pas été choisi par le sélectionneur des Bleus . D'ailleurs, Marcus Thuram est même passé devant l'attaquant de l'AS Monaco dans la hiérarchie, puisqu'il a été appelé à la dernière minute ce lundi. Mais pour KFC , Wissam Ben Yedder sera bien là au Qatar.

Qatar 2022 : Avant Kimpembe, ces stars se sont blessées avant une Coupe du Monde https://t.co/Dv02pob9Tq pic.twitter.com/OkRvZpQf4Z — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

KFC interpelle Pogba et Ben Yedder avant le Mondial par erreur

En effet, KFC France a interpellé plusieurs internationaux français avant la Coupe du Monde sur son compte Twitter . Et, par erreur, le sponsor officiel de l'équipe de France a tagué Wissam Ben Yedder et Paul Pogba, qui sont tous les deux absents de la liste de Didier Deschamps : « Poke Paul Pogba, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Christopher Nkunku, Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane, Wissam Ben Yedder vous savez ce qu'il vous reste à faire. On marque des buts et on Kiss The Chicken. (Mais pas trop quand même sinon on va devoir déposer le bilan) ». Un message qui n'a pas manqué de faire réagir le buteur de 32 ans.

«T’es sûr que t’as bien lu la liste frérot ?»