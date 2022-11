Foot - Equipe de France

Équipe de France : Deschamps justifie sa surprise pour le Qatar

Publié le 14 novembre 2022 à 17h15

Ce lundi, Didier Deschamps a annoncé l’intégration de Marcus Thuram dans le groupe pour disputer la prochaine Coupe du Monde. L’attaquant de Borussia Mönchengladbach se voit donc récompensé de son excellent début de saison avec le club allemand. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s’est d'ailleurs expliqué sur son choix.

« Je savais que j'allais prendre un 26e »

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a avoué qu’il avait déjà prévu d’appeler un 26ème joueur mais préférait attendre avant de l’intégrer au groupe. « L’arrivée de Thuram liée à Benzema qui est en délicatesse ? Non. Dans mon esprit je savais que j'allais prendre un 26e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs du week-end pour avoir une photographie la plus claire possible. »

« Ce n'est pas par rapport à Karim »