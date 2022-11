Équipe de France : Deschamps chambre un joueur qu’il n’a pas convoqué au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Footballeur toujours en activité, Adil Rami faisait d’ailleurs partie de l’équipe de France victorieuse lors de la dernière Coupe du Monde, en Russie. Et le défenseur central de l’ESTAC ironise sur son absence dans la liste de Didier Deschamps pour le Qatar, d’autant que le sélectionneur national n’a pas hésité à chambrer son ancien protégé.

Alors que l’équipe de France fera son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022 au Qatar mardi prochain, contre l’Australie, Didier Deschamps doit composer avec des pépins physiques de dernière minute. Ces derniers jours, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku ont été contraints de quitter Clairefontaine sur blessure, respectivement remplacés par Axel Disasi et Randal Kolo Muani. Mais qu’en est-il d’Adil Rami (36 ans), alors que le défenseur de Troyes était du sacre de l’équipe de France en 2018 ?

« Didier m’a chambré... »

Fort logiquement avec la montée en puissance de la nouvelle génération, il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps au Qatar. Et le sélectionneur de l’équipe de France s’est même permis de chambre Rami : « Le pire, c'est que j'ai parlé avec Didier. Il m'a même chambré en me disant : "Adil, dommage, je ne peux plus te prendre parce que j'ai vu que t'avais signé avec TF1". Moi, j'ai rigolé. Mais il y a des personnes, en voyant la vidéo sur Tiktok, qui ont vraiment pensé que j'avais vraiment envie d'être dans le groupe », indique Rami dans un entretien accordé à Purepeople .

« S’il m’avait appelé... »