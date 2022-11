Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps est fixé pour la blessure de Benzema

Publié le 15 novembre 2022 à 14h15 - mis à jour le 15 novembre 2022 à 14h20

Amadou Diawara

Après les forfaits de Paul Pogba, de N'Golo Kanté, et de Presnel Kimpembe, Didier Deschamps peut souffler car Karim Benzema peut tenir sa place à la Coupe du Monde au Qatar. En effet, le staff des Bleus ne serait pas du tout inquiet quant à l'état de santé de Karim Benzema, qui a effectué une séance d'entrainement rassurante ce lundi.

Pour composer sa liste finale avant la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps était confronté à un énorme casse-tête. En effet, le sélectionneur des Bleus a dû composer avec plusieurs absences de taille.

Le staff de Deschamps n'est pas inquiet pour Deschamps

Avant l'annonce de sa liste, Didier Deschamps savait qu'il ne pouvait pas compter sur Paul Pogba et N'Golo Kanté, forfaits. Après avoir annoncé son groupe de 26 joueurs, le sélectionneur des Bleus a été contraint de remplacer Presnel Kimpembe par Axel Disasi. Et heureusement pour Didier Deschamps, il ne devrait pas avoir de nouvelles mauvaises surprises.

Une séance rassurante pour Benzema ce lundi