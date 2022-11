Foot - Equipe de France

Équipe de France : Ils ont été appelés en Coupe du Monde... avec 0 sélection

Publié le 15 novembre 2022 à 13h00

La rédaction

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar se rapproche à grands pas, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour y participer. Appelé dans un premier temps, Presnel Kimpembe a finalement été contraint de déclarer forfait. Pour le remplacer, le sélectionneur des Bleus a décidé de convoquer Axel Disasi. Ce dernier n’a encore jamais joué avec l’équipe de France, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un joueur ne comptant aucune sélection est appelé pour participer à une Coupe du monde.

Dans une semaine, l’équipe de France fera son entrée lors de la Coupe du monde au Qatar. Les Bleus seront opposés à l’Australie pour leur première rencontre, le mardi 22 novembre prochain. Un match auquel ne participera pas Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG, de retour de blessure fin octobre, souffrait du tendon d’Achille et a finalement dû déclarer forfait. Didier Deschamps avait le choix concernant son remplaçant et aurait pu décider d’appeler Benoît Badiashile, déjà convoqué lors du dernier rassemblement. Mais c’est finalement son coéquipier à l’AS Monaco, Axel Disasi, qui s’envolera pour le Qatar, lui qui n’a pas encore honoré sa première sélection.

Ribéry et Chimbonda, les surprises de 2006

Un phénomène qui s’était déjà produit par le passé. Pour la Coupe du monde 2002, Djibril Cissé avait été appelé pour la première fois par Roger Lemerre, il était alors le plus jeune joueur de l’effectif et avait pris part aux trois rencontres de la phase de groupes. En 2006, deux joueurs avaient aussi été dans la même situation : Pascal Chimbonda et Franck Ribéry. Le premier avait seulement participé à un match amical face au Danemark, le second quant à lui s’était illustré, notamment en huitièmes de finale face à l’Espagne (1-3), match au cours duquel il avait inscrit le but égalisateur des Bleus.

Grenier et Ribéry remplacés par Schneiderlin et Cabella

En 2010, Coupe du monde qui laisse encore un goût amer aux supporters de l’équipe de France, quatre joueurs avaient été convoqués sans aucune sélection au compteur : Mathieu Valbuena, Marc Planus, Stéphane Ruffier et Cédric Carrasso. Le premier avait joué 21 minutes face au Mexique, tandis que les trois autres étaient restés sur le banc. Quatre ans plus tard, après les forfaits de Clément Grenier et Franck Ribéry, Didier Deschamps avait appelé Morgan Schneiderlin et Rémy Cabella en renfort. Le milieu de terrain, aujourd’hui à l’OGC Nice, avait honoré sa première sélection en match amical face à la Jamaïque, avant d’être titulaire lors de la dernière rencontre de la phase de poules contre l’Équateur. Le joueur du LOSC de son côté n’avait pas été utilisé. Enfin, avant Axel Disasi cette année, le sélectionneur de l’équipe de France avait également convoqué Alphonse Areola pour la Coupe du monde 2018. Troisième gardien, derrière Hugo Lloris et Steve Mandanda, il était logiquement resté sur le banc tout au long de la compétition.