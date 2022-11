Foot - Équipe de France

Equipe de France : La mise au point de Benzema sur sa blessure

Publié le 13 novembre 2022 à 12h15

Arnaud De Kanel

Après les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, l'inquiétude grandissait pour Karim Benzema. Bien présent dans la liste annoncée mercredi par Didier Deschamps, le Ballon d'Or a donné plus de détails sur la nature de sa blessure. Plus de peur que de mal pour la vedette du Real Madrid qui est en capacité de tenir sa place.

L'équipe de France se fait peur. Les Bleus connaissent une avalanche de blessures et plusieurs participations pour le Mondial inquiétaient. S'il a bien été retenu par Didier Deschamps après avoir manqué les dernières rencontres du Real Madrid, Karim Benzema faisait débat. En effet, on ne savait pas trop dans quel état il allait arriver au Mondial. Il a répondu.

« Je serai apte »

Dans un entretien accordé à Téléfoot , le nouveau Ballon d'Or a rassuré sur son état physique : « Comment ça va ? Bien. J’ai eu quelques petites douleurs un peu partout, mais c’est normal avec le nombre de matchs. Je serai apte, j’ai pris soin de moi. Je suis concentré et focalisé sur ce que je dois faire. »

