Equipe de France : Zinedine Zidane reçoit d’énormes messages

Publié le 12 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que Zinedine Zidane n’entraîne plus. Mais l’ancien du Real Madrid se prépare pour revenir au premier plan, ayant un poste en particulier dans le viseur : celui de sélectionneur de l’équipe de France. Zidane voudrait ainsi succéder à Didier Deschamps et à ce propos, il a reçu certaines indications.

Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a été annoncé un peu partout. Le PSG, la Juventus, Manchester United… Toutefois, pour le moment, le Français reste sans fonction. Mais cela pourrait prochainement changer. En effet, Zidane a un objectif en tête : devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zizou souhaiterait ainsi succéder à Didier Deschamps dont le contrat expire après la Coupe du Monde.

La question est maintenant de savoir quel sera l’avenir de Didier Deschamps. Après 10 ans à la tête des Bleus, le sélectionneur pourrait encore prolonger. Mais tout dépendra du résultat de l’équipe de France à la Coupe du monde. En effet, pour L’Equipe , Noël Le Graët, président de la FFF, a expliqué : « Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main ».

