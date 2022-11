Foot - Équipe de France

Équipe de France : La grande annonce de Deschamps sur son avenir

Publié le 11 novembre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 décembre, Didier Deschamps pourrait ne plus être le sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé ce vendredi sur son avenir, le technicien français a fait passer un message clair. En effet, Didier Deschamps est focalisé sur le Mondial.

Arrivé à la tête des Bleus en juillet 2012, Didier Deschamps pourrait prendre le large après dix ans de règne. En effet, le sélectionneur français partira librement après la Coupe du Monde s'il ne prolonge pas son contrat, qui court actuellement jusqu'au 31 décembre. Conscient de la situation, Didier Deschamps a expliqué clairement qu'il ne pensait pas à son avenir, et préférait se concentrer sur le Mondial au Qatar.

«Je vais tout faire pour que ça se passe bien»

« Ma dernière compétition avec l’équipe de France ? Je suis dans le même état d’esprit comme avant chaque grande compétition. Je suis focalisé sur la compétition. (...) Il y aura un après. Je suis lié à des résultats, mais je n’ai pas cette préoccupation. Ça me laisse cette tranquillité. On a un immense défi qui nous attend. Je suis à fond, mon staff est à fond », a confié Didier Deschamps sur TF1 lorsqu'il a annoncé sa liste ce mercredi.

«Même quand tu as un contrat qui court après la compétition...»