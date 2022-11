Equipe de France : Des tensions entre Benzema et Mbappé ? La réponse de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Championne du monde en 2018, l'équipe de France remet son titre en jeu au Qatar. Malgré les blessures qui chamboulent les plans de Didier Deschamps, les Bleus présentent une équipe compétitive, dont Kylian Mbappé et Karim Benzema sont les leaders. Alors que les deux joueurs pourraient se marcher dessues durant la compétition, le sélectionneur a tenu à rassurer.

L'équipe de France est arrivé à Doha ce mercredi. Championne du monde il y a quatre ans en Russie, la formation de Didier Deschamps défendra son titre. Son premier match aura lieu mardi prochain, face à l'Australie. Gêné par des douleurs à la cuisse ces dernières semaines, Karim Benzema devrait être disponible pour cette rencontre et aligné aux côtés de Kylian Mbappé.

Mbappé, Benzema... Des questions sur le leadership

Ballon d'Or 2022, Karim Benzema pourrait partager le rôle de leader, aux côtés de la star du PSG durant ce Mondial. Une situation qui pourrait provoquer des tensions ? Pas du tout à en croire Didier Deschamps. Invité de RTL , le sélectionneur de l'équipe de France a tenu à mettre les choses au clair.

« Ni l’un ni l’autre n’ont envie d’être des patrons »