Équipe de France : Benzema affiche ses ambitions XXL pour le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il sera forcément attendu au tournant avec l’équipe de France cet hiver pour la Coupe du Monde au Qatar en tant que Ballon d’Or, Karim Benzema annonce la couleur à quelques jours du début de la compétition. Et le buteur tricolore du Real Madrid évoque notamment l’incroyable potentiel des Bleus dans le secteur offensif…

Bien parti pour être associé à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque de l’équipe de France, Karim Benzema est attendu comme l’une des grandes stars de la Coupe du Monde au Qatar. Le Ballon d’Or 2022, indispensable au sein du Real Madrid, va donc disputer son deuxième Mondial avec les Bleus (le premier en 2014, au Brésil), et il affiche de solides ambitions pour l'équipe de France dans ce tournoi.

Equipe de France : Benzema inquiète, il donne de ses nouvelles https://t.co/78iiEJhkyA pic.twitter.com/FGPdzIvC3d — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« On est déjà prêts »

Interrogé au micro de France Télévisions , Karim Benzema évoque l’état d’esprit des joueurs de l’équipe de France : « On est déjà dedans, même si ce ne sont que des entraînements. Mentalement, on est déjà prêts. Personnellement, l’envie a toujours été là. Faire partie du groupe, c’est un rêve et une opportunité de faire quelque chose de grand. Le plus important pour moi, c’est d'être là le jour-J avec une bonne pression. Être beau sur le terrain, marquer des buts, faire des passes décisives, prendre du plaisir », indique Benzema.

« Un potentiel extraordinaire en attaque »