Equipe de France : Deschamps annonce la couleur pour son avenir

Le 22 novembre prochain, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde avec un match contre l’Australie. Alors que le rendez-vous approche, de nombreuses questions continuent de se poser à propos de Didier Deschamps. Après 10 ans à la tête des Bleus, va-t-il continuer alors que son contrat expire après le Mondial ? Deschamps a été interrogé à ce propos.

Zinedine Zidane… ou Didier Deschamps ? Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Si l’ancien du Real Madrid rêve de prendre les commandes des Bleus, celui qui est actuellement en poste n’a rien écarté pour son avenir. Alors que le contrat de Deschamps expire après la Coupe du monde, en fonction des résultats au Qatar, une prolongation pourrait arriver sur la table.

« Je ne me projette jamais »

L’avenir de Didier Deschamps est ainsi au coeur des discussion. Et à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , le sélectionneur de l’équipe de France a répondu à ces questions, expliquant : « Ma dernière compétition avec les Bleus ? Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Cela fait un peu plus de dix ans que je suis en poste. Je ne me projette jamais. J’ai cette tranquillité-là. Mon énergie n’est jamais focalisée une demi-seconde sur « ah peut-être qu’après… » Non. Je fais tout pour que cela se passe le mieux possible maintenant. Après on verra. Il n’y a pas d’inquiétudes ou de pensées négatives par rapport à ça ».



« Qu’est-ce qui me motive chaque jour ? La passion. Je suis un privilégié. Je n’ai jamais considéré que j’avais un travail. J’ai une passion, et j’ai fait de ma passion mon métier. Et tant que mon énergie, ma volonté seront au maximum, j’y resterai. Parce que c’est ce que je connais de mieux. Même si je peux faire d’autres choses. Mais ma tête et mon corps sont habitués à ça, et tant que j’en aurai besoin, je ferai en sorte d’avoir ça en tête », a également confié Deschamps.

