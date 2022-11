Équipe de France : Giroud lâche une grosse réponse à Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur et passeur décisif contre l’Autriche (2-0) en septembre dernier, Olivier Giroud avait reçu les félicitations de Kylian Mbappé après la rencontre. Une sortie remarquée, alors que la relation entre les deux hommes durant l’Euro avait fait parler. Présent en conférence de presse ce jeudi, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus a répondu à l’attaquant du PSG.

Alors que sa présence n’était pas acquise, Olivier Giroud figure bien dans le groupe tricolore pour la Coupe du Monde au Qatar. L’attaquant de l’AC Milan a profité du dernier rassemblement, marqué par l'absence de Karim Benzema en raison d’une blessure, pour s’illustrer, avec un but et une passe décisive pour Kylian Mbappé contre l’Autriche (2-0). « S’il est un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui , savourait ce soir-là Kylian Mbappé, en profitant pour envoyer un message fort sur son positionnement. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. » Un rôle de pivot sur lequel est revenu Olivier Giroud ce jeudi.

« Mon profil ? C'est quelque chose que Kylian aime bien, c'est un plus »

« Je pense que je suis un attaquant qui a des qualités de target man, avec un jeu en pivot, de déviation. Tout au long de ma carrière, les joueurs aimaient bien mon profil. C'est quelque chose que Kylian aime bien, c'est un plus », a confié Olivier Giroud en conférence de presse.

« Ça fait toujours plaisir d'entendre des éloges de ses paires »