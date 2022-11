Équipe de France : Giroud annonce la couleur pour son avenir après le Qatar

Axel Cornic

Boudé ces dernières années, Olivier Giroud s’est refait une place en équipe de France grâce à ses prestations plus qu’abouties avec l’AC Milan en Serie A. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant s’est exprimé au sujet de son avenir au-delà de cette compétition, à quelques jours de l’entrée en lice face à l’Australie.

L’explosion de Karim Benzema semblait l’avoir rayé de la carte, mais Olivier Giroud a prouvé encore une fois de pouvoir être une arme précieuse pour l’équipe de France. A 36 ans, l’attaquant de l’AC Milan est revenu pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera ce 20 novembre.

Équipe de France : Deschamps change sa liste pour le Mondial, les coulisses sont dévoilées https://t.co/XWK5qIF7BM pic.twitter.com/VSOYvyNHrR — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

« Certaines situations peuvent évoluer »

Dans un long entretien accordé à Téléfoot avant la compétition mondiale, Didier Deschamps s’était exprimé au sujet de ce retournement de situation pour Giroud. « Giroud ? Certaines situations peuvent évoluer. J’ai eu des éléments positifs à travers les échanges avec lui » a déclaré le sélectionneur. « À partir du moment où ces éléments m’amènent à réfléchir, j’avais acté depuis un moment qu’il serait dans le groupe si tout se passait bien pour lui ».

« Mon avenir international ? Je ne me fixe aucune limite »