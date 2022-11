PSG : L’incroyable révolution de Neymar pour le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’un excellent début de saison sous le maillot du PSG où il retrouve enfin des couleurs, Neymar va donc aborder cette Coupe du Monde au Qatar avec le Brésil sous son meilleur visage. Et son compatriote auriverde Marquinhos, qui partage son quotidien au PSG, fait d’ailleurs une grosse confidence à ce sujet.

C’est un fait, Neymar est de retour au premier plan cette saison avec le PSG. Auteur de 15 buts et 12 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant brésilien de 30 ans semble avoir retrouvé son meilleur niveau avec le club de la capitale. En effet, depuis son transfert historique au PSG pour 222M€ en 2017, Neymar était souvent miné par des pépins physiques à répétition, et il peinait à se montrer régulier. Mais il semblerait que l’ancien joueur du FC Barcelone ait revu son hygiène de vie pour préparer cette Coupe du Monde au Qatar…

Neymar, le retour au plus haut niveau

D’ailleurs, Marquinhos ne tarit pas d’éloges au sujet de Neymar. Interrogé en conférence de presse, le capitaine brésilien du PSG a évoqué l’excellent état de forme de son compatriote avant le début du Mondial : « La pression et cette étiquette de leader technique sont inévitables pour lui, ça a toujours été comme ça depuis qu'il est en Seleçao. C'est normal quand on voit tout ce qu'il est capable de faire et les qualités qu'il a. Mais il fait face. Il arrive à la Coupe du monde dans une excellente forme physique », indique Marquinhos.

« Il a renoncé à sa vie de tous les jours »