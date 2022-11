PSG : Marquinhos annonce un bouleversement dans la vie de Neymar

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il affiche un état de forme XXL depuis le début de la saison avec le PSG, Neymar sera forcément attendu au tournant pour la Coupe du Monde au Qatar. Et son compatriote brésilien Marquinhos, qui partage également son quotidien en club, assure d’ailleurs que Neymar a changé de vie pour préparer ce Mondial.

Auteur de 15 buts et 12 passes décisives en 20 matchs sous le maillot du PSG cette saison, toutes compétitions confondues, Neymar (30 ans) semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Un soulagement pour le numéro 10 brésilien, qui peinait à retrouver son meilleur niveau depuis maintenant plusieurs années au PSG, notamment miné par des pépins physiques à répétition. Mais il semblerait que Neymar ait radicalement revu son hygiène de vie pour préparer cette Coupe du Monde au Qatar avec le Brésil, et l’un de ses coéquipiers du PSG confirme cette tendance.

PSG : Mbappé, Neymar... Explication au sommet après le penaltygate https://t.co/o6uihyFSjm pic.twitter.com/SlpzwjjVXA — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Marquinhos s’enflamme pour Neymar

Interrogé en conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi, Marquinhos a évoqué l’excellent état de forme de Neymar au PSG et les attentes placées sur les épaules de son coéquipier avant ce Mondial au Qatar : « La pression et cette étiquette de leader technique sont inévitables pour lui, ça a toujours été comme ça depuis qu'il est en Seleçao. C'est normal quand on voit tout ce qu'il est capable de faire et les qualités qu'il a. Mais il fait face. Il arrive à la Coupe du monde dans une excellente forme physique », confie le capitaine du PSG.

« Il a renoncé à sa vie de tous les jours »