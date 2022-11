PSG : Un incroyable sacre pour Sergio Ramos, il s'enflamme

Pierrick Levallet

De retour en pleine forme cette saison, Sergio Ramos arrive à enchaîner les matchs avec le PSG. Malgré cela, l'Espagnol n'a pas été retenu par Luis Enrique pour la Coupe du monde. Si le défenseur de 36 ans aurait pu être abattu, il a pu se regonfler à bloc ce jeudi. L'ancien du Real Madrid a reçu une incroyable distinction.

En arrivant au PSG, Sergio Ramos a vécu un véritable calvaire. L’Espagnol, régulièrement blessé, a été éloigné des terrains une bonne partie de sa première saison à Paris. Mais désormais, ses problèmes semblent derrière lui. Sergio Ramos enchaîne les matchs sous Christophe Galtier et il a l’air de satisfaire l’entraîneur du PSG. Et pendant la trêve de la Coupe du monde, l’ancien du Real Madrid a reçu une belle distinction.

Ramos élu meilleur défenseur de l’histoire

Lors des Globe Soccer Awards à Dubaï ce jeudi, Sergio Ramos a été élu meilleur défenseur de l’histoire. Une manière de saluer une carrière bien remplie, l’Espagnol ayant remporté la Coupe du monde, deux Euro et quatre Ligue des champions. Le joueur de 36 ans devance certains des plus grands noms du football, dont Paolo Maldini.

«Ce prix valorise la carrière que j'ai menée jusqu'à présent»